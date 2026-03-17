Около 9 тысяч кровель и водостоков очистили в Подмосковье с начала марта
Коммунальные и подрядные организации очистили порядка девяти тысяч кровель и водостоков в многоквартирных домах Московской области за первую половину марта. Работы провели в связи с потеплением, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Больше всего кровель и водостоков очистили в городских округах:
- Люберцы — 680;
- Подольск — 635;
- Королев — 511;
- Химки — 505;
- Пушкинский — 484.
Министерство контролирует все поступающие заявки от жителей в ЕДС, инспекторы обходят территории и заносят неочищенные кровли в чат-бот.
«А с января этого года камеры „Безопасный регион“ с искусственным интеллектом также выявляют неочищенные кровли от снега и наледи», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.
Своевременная уборка наледи минимизирует риски образования опасных сосулек в оттепель, обеспечивает безопасность пешеходов и припаркованных авто. Согласно нормативам, очисткой занимаются коммунальщики или сотрудники управляющих организаций.
Если крышу не чистят, жителям следует обратиться в УК, ЕДС Подмосковья или территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.