Около 9 тысяч кровель и водостоков очистили в Подмосковье с начала марта

Коммунальные и подрядные организации очистили порядка девяти тысяч кровель и водостоков в многоквартирных домах Московской области за первую половину марта. Работы провели в связи с потеплением, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего кровель и водостоков очистили в городских округах:

Люберцы — 680;

Подольск — 635;

Королев — 511;

Химки — 505;

Пушкинский — 484.

Министерство контролирует все поступающие заявки от жителей в ЕДС, инспекторы обходят территории и заносят неочищенные кровли в чат-бот.

«А с января этого года камеры „Безопасный регион“ с искусственным интеллектом также выявляют неочищенные кровли от снега и наледи», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

Своевременная уборка наледи минимизирует риски образования опасных сосулек в оттепель, обеспечивает безопасность пешеходов и припаркованных авто. Согласно нормативам, очисткой занимаются коммунальщики или сотрудники управляющих организаций.

Если крышу не чистят, жителям следует обратиться в УК, ЕДС Подмосковья или территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.