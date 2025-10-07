Около 8,5 тысячи мальков сазана выпустили в озера Шатуры

В озера городского округа Шатура выпустили порядка 8,5 тысячи молодых сазанов. Их вырастили по заказу электростанции в опытном селекционно-племенном хозяйстве в искусственных водоемах в Тверской области.

Когда мальки набирают вес в 20 граммов и становятся готовы к самостоятельной жизни, их отправляют в естественную среду. Поедая излишнюю растительность они очищают водоем.

«Для Шатурской ГРЭС стало уже доброй традицией зарыбление шатурских водоемов. Сегодня мы выпустили 168 килограммов молоди сазана. Рыбу выпускают такого вида, чтобы она поедала растительность, которой обрастают наши водоемы, в результате чего глубина водоемов уменьшается», — рассказала ведущий инженер-эколог филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Марина Осипова.

Отметим, что осень оптимальное время для выпуска рыбы. Вода насыщена кислородом, а хищники не столь активны. За семь лет в озера Шатуры по заказу электростанции было выпущено более 1,5 тонны мальков рыб различных пород.