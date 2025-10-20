Около 85 километров дорог приведут в порядок в Коломне в 2025 году

Сезон дорожного ремонта близится к финалу в Коломне. На территории городского округа продолжаются работы на 14 участках, в том числе в Подлужье, Воловичах, Сергиевском, Парфентьеве и Мячкове.

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» уже сформирован предварительный план ремонта автомобильных дорог на 2026 год, об этом сообщил глава округа Александр Гречищев.

Кроме того, он поздравил работников дорожных служб с их профессиональным праздником, отмечаемым каждый год в третье воскресенье октября.

«Благодаря программам нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы входим в число округов-лидеров по развитию дорожной отрасли. В этом году в Коломне обновим более 85 километров автомобильных дорог — это рекордные для Подмосковья цифры. За безопасность и качество, содержание и ремонт дорог в городском округе Коломна отвечают более 500 человек. Благодарю дорожные службы за активную, напряженную работу, профессионализм и преданность делу», — отметил Александр Гречищев.