Около 800 операций провели в сосудистом центре в Дубне за 2024 год

За прошлый год в сосудистом центре медсанчасти № 9 Федерального медико-биологического агентства России в Дубне провели порядка 800 операций. Всего в четырех отделениях учреждения пролечили 2000 пациентов с заболеваниями сосудов и сердца.

В сосудистом центре в Дубне трудятся хирурги, кардиологи, неврологи, которые помогают пациентам в сложнейших ситуациях: при остром нарушении мозгового кровообращения, остром коронарном синдроме. Так, недавно медики учреждения впервые выполнили каротидную эндартерэктомию: удалили у больного холестериновые бляшки сосудов головного мозга.

Специалисты центра проводят высокотехнологические операции на сердечно-сосудистой системе, все виды рентгенэндоваскулярных вмешательств при патологии коронарных и периферических артерий, хирургических и гинекологических заболеваниях.

Помимо этого, медики учреждения устанавливают стенты для восстановления проходимости коронарных и периферических артерий. В центре также проводят операции по постановке электрокардиостимулятора, гибридные операции на сосудах нижних конечностей. А предъявив медикам полис обязательного медицинского страхования, можно пройти курс лазерного лечения варикоза.