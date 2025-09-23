Около 800 деревьев и кустарников посадят в сквере в Королеве

В сквере высадят около 800 деревьев и декоративных кустарников. Кроме того, для обеспечения дополнительного контроля над общественной территорией и повышения безопасности горожан установят пять видеокамер, которые подключат к системе «Безопасный регион».

Работы по благоустройству сквера стартовали несколько месяцев назад. Рабочие демонтировали старые пешеходные дорожки. По просьбе жителей на месте «народной тропы», которая шла вдоль парковки от улицы Гагарина до Детской хоровой школы «Подлипки», обустроили новый тротуар, уложили бордюрный камень и асфальтовое покрытие.

В сквере также установлено современное освещение. Скоро на терририи появятся скамейки, урны и малые архитектурные формы.

Работы ведутся в рамках областной государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Завершить благоустройство планируют в октябре.