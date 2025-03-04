Около 80% теплосетей заменили в пяти микрорайонах Подольска

Реконструкция теплосетей продолжается в Подольске. Работы уже выполнили почти на 10 километрах. Это позволило создать надежную систему, которая прослужит десятки лет.

Специалистам предстоит провести аналогичные работы еще на 14 километрах трубопроводов. Это 28 новых проектов.

«Подольск сегодня — один из лидеров в сфере модернизации теплоснабжения. За год капитально отремонтировали более 12 километров тепловых сетей, большую часть — в Климовске. Не сбавляем темп. За каждым проектом — труд специалистов, поддержка жителей и общее стремление сделать округ комфортнее», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Кроме того, уже увеличили мощность котельной на улицах Ульяновых и Победы. Также модернизируют крупнейшую котельную на Заводской улице.

Отметим, что все работы должны завершить до конца 2026 года.