Около 8 тысяч георгиевских лент раздадут в Солнечногорске к 9 Мая | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:03 Около 8 тысяч георгиевских лент раздадут в Солнечногорске к 9 Мая Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Жителям и гостям Солнечногорска вручат восемь тысяч георгиевских ленточек и еще три тысячи праздничных браслетов в преддверии Дня Победы. Волонтеры акции будут работать на трех общественных локациях города.

Акция проходит на набережной озера Сенеж, в городском парке и на Советской площади.

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«Важно отметить, что ранее георгиевскую ленту связывали только с победой в Великой Отечественной войне, но на сегодняшний день ее смысл расширился: к этому добавились гордость и уважение к подвигам наших защитников Отечества», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ко Дню Победы в Солнечногорске подготовили масштабную программу с поздравлениями ветеранов, праздничными концертами, патриотическими и культурными мероприятиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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