Около 8 тысяч человек приняли участие в субботнике в Красногорске

Сотрудники учреждения «КГС», управляющих компаний и организаций, представители администрации, депутаты и активные жители города привели в порядок улицы, общественные пространства и парковые зоны. Уборка проводилась по поручению главы городского округа Дмитрия Волкова в рамках месяца чистоты и благоустройства.

Первый заместитель главы Красногорска Наталья Тимошина приняла участие в субботнике на улице Королева. «К нам присоединились все учреждения образования, культуры и спорта», — рассказала она. Участники мероприятия не только убирали прошлогоднюю листву, но и покрасили урны, скамейки и малые архитектурные формы.

На уборку территорий и учебных помещений вышли воспитанники, их родители и педагоги учреждений образования. В субботнике участвовали и юные воспитанники «Зоркого». Футболисты и хоккеисты приводили в порядок территорию около спортивного объекта, собирая прошлогоднюю листву и опавшие с деревьев сухие ветки.

На Почтовой улице заместитель руководителя муниципалитета Елена Горшкова, депутат окружного совета Николай Хаткевич и другие активисты расчистили территорию от прошлогодней листвы и мусора. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Красногорска всем составом наводило чистоту и порядок в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». Компанию им составили сотрудники «Парков Красногорска» и местные жители. А в лесопарке «Опалиховский» вместе с представителями градостроительного комплекса администрации участие в субботнике принял заместитель главы округа Арсен Габуев.

Всего в наведении порядка приняли участие почти 8 тысяч жителей округа. «Этот благой труд объединил сегодня и работников наших социальных учреждений, внесших свою лепту в наведение уюта и красоты. Благодарю каждого, чье создание и неравнодушие помогает развивать наш округ», — отметил Дмитрий Волков.

Следующие субботники состоятся 5 и 12 апреля. Наводить чистоту и порядок вновь будут на всех локациях муниципалитета.