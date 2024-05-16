Около 8 тысяч человек посетили парк в Луховицах за неделю | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:32 Около 8 тысяч человек посетили парк в Луховицах за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Свыше восьми тысяч человек посетили городской парк в Луховицах с 6 по 12 мая. Таким образом, зона отдыха стала одиннадцатой по популярности в Московской области.

Парк оснащен всем необходимым для комфортного отдыха жителей и гостей Подмосковья. На территории находится детская игровая площадка, «Аллея влюбленных» и Доска почета. Помимо этого, каждый год парк становится площадкой проведения крупных городских и районных мероприятий.

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Напомним, зона отдыха находится по адресу: Луховицы, улица Пионерская, 1. Парк работает круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там десь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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