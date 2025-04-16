Около 75 тысяч человек посетили парки Химок на прошлой неделе

Парки Химок за прошлую неделю посетили почти 75 тысяч жителей и гостей округа. Участие в 25 развлекательных программах приняли 24 тысячи человек в выходные дни.

Самым популярным местом для досуга на свежем воздухе традиционно стал парк Толстого, его с 7 по 13 апреля посетили более 42 тысяч горожан. Гостями «Дубков» стали 28 тысяч человек. Замкнул тройку лидеров «Экоберег» — здесь свое время провели почти десять тысяч гостей. Помимо этого, жители округа приняли участие в ежедневных развлекательных активностях в парках Величко и «Подрезково».

День космонавтики отметили в Химках в эти выходные. Насыщенная программа включала мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, концерты, игры и другие активности. «Фестиваль космических чудес» собрал в парках Толстого, «Дубки» и Величко более тысячи человек.

Отметим, что с приходом тепла открытые городские площадки для досуга и развлечений становятся главной точкой притяжения жителей и гостей Химок.