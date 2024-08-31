Около 7,5 тонны гумпомощи передали жителям Курской области из Домодедова

Жители городского округа Домодедово, волонтеры, общественники, предприниматели и администрация объединили усилия для сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. В рамках акции удалось собрать около 7,5 тонны необходимых вещей: одежды, средств первой необходимости, медикаментов и школьных принадлежностей.

Гуманитарная помощь уже отправляется в Курскую область, а также курянам, которые временно находятся в Подмосковье.

Все желающие могут внести свой вклад в эту добрую инициативу, приняв участие в сборе необходимых вещей. Пункты приема расположены по адресу: Домодедово, площадь 30-летия Победы, дом 2, молодежный центр «Победа».

Телефон для связи: 8(496) 793-51-53. Режим работы центра: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Также можно принять участие в благотворительном сборе через платформу помощь-героям.рф. На собранные средства волонтеры Подмосковья вместе с Министерством социального развития Московской области закупают все необходимое для нуждающихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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