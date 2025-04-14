Около 700 тонн пасхальной выпечки подготовят в Подмосковье к празднику

В этом году православную Пасху отмечают 20 апреля. Один из главных символов праздника — кулич: сладкая сдобная выпечка с изюмом или цукатами, украшенная глазурью. Подмосковные пекари тоже активно готовятся к этому светлому дню.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, местные предприятия испекут около 700 тонн пасхальной выпечки. Она появится на прилавках магазинов по всему региону.

В Подмосковье работают более 100 хлебопекарен. Так, куличи к Пасхе будут выпускать «Коломенский», «Егорьевский хлебокомбинат», «Зарайский хлебокомбинат», «Электростальхлеб», «Дедовский хлеб», «У Палыча», «Сабурово» и другие предприятия. На фабрике холдинга «Коломенский» планируют изготовить около двух миллионов куличей.

Минсельхозпрод подсчитал, что по классическому рецепту на шесть куличей понадобится: килограмм муки, 500 миллилитров молока, шесть яиц, 180 граммов сливочного масла, щепотка соли, 300 граммов сахара и 11 граммов сухих дрожжей. Весь набор продуктов обойдется примерно в 432 рубля, то есть один домашний кулич будет стоить около 72 рублей.