Около 700 сотрудников пополнили штат медучреждений в Балашихе в 2024 году

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов отчитался о работе в Балашихе в 2024 году. За этот период штат медицинских учреждений пополнили почти 700 новых врачей и специалистов среднего персонала.

Отчет о проделанной работе Тарас Ефимов начал с поддержки ветеранов и семей участников специальной военной операции. Для них в Подмосковье действуют квоты по приему на работу, право на участие в программе социальной газификации, денежная компенсация на выдачу земельных участков, льготы по транспортному налогу, бесплатная юридическая помощь, реабилитация после ранений и предоставление соответствующих технических средств.

Тарас Ефимов также рассказал о главных итогах в образовании, здравоохранении, ЖКХ, благоустройстве, строительстве и реконструкции спортивных объектов.

«В 2024 году мы активно работали с жителями, стремясь обеспечить реальные изменения. Отчет о проделанной работе — это не просто формальность, а выражение открытости и ответственности перед людьми, которых мы представляем. Мы гордимся тем, что смогли объединить усилия с партией „Единая Россия“, чтобы реализовать социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан», — сказал Тарас Ефимов.

В 2024 году в Балашихе построили школу в жилом комплексе «Пехра» и три детских сада, капитально отремонтировали дошкольное учреждение «Улыбка», открыли две детских поликлиники и стадион «Труд», обновили спортивный комплекс «Орион». Также благоустроили 20 дворов, отремонтировали 122 многоквартирных дома, возвели новый сквер в Заре и спортивную площадку в микрорайоне Авиаторов.

В муниципалитете привлекают квалифицированные кадры в образовании и здравоохранении. За год почти 700 новых врачей и медработников приняли на работу.