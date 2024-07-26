Около 700 мусорных контейнеров вымыли в июле в Сергиевом Посаде
Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера подвел итоги работы за июль. В этом месяце специалисты продезинфицировали 696 контейнеров для сбора отходов.
Как пояснили в Министерстве, также оператор отремонтировал 864 единиц контейнеров, что продлило срок их службы. Кроме того, в июле парк контейнеров пополнился еще на 328 баков.
Вывоз мусора, включая несанкционированные сбросы, составил 730 802,6 кубический метров.
В ведомстве напомнили, что в зону обслуживания Сергиево-Посадского регионального оператора входят 11 городов Подмосковья: Сергиев Посад, Пушкино, Талдом, Дмитров, Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Ивантеевка, Королев, Химки, Лобня.
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