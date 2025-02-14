Около 70 предпринимателей посетили День молодого промышленника в Подмосковье

День молодого промышленника состоялся в Подмосковье. На мероприятии присутствовали около 70 руководителей предприятий и бизнесменов из разных регионов России.

Участники узнали о региональных мерах поддержки и возможностях кооперации. Также на встрече представили деятельность «Клуба молодых промышленников», в котором состоят предприниматели и руководители компаний с годовым оборотом до 2 миллиардов рублей. Его региональное отделение в 2024 году планируют открыть в Московской области.

«Будем оказывать поддержку бизнесу, способствовать нетворкингу и налаживать взаимодействие с органами государственной власти, помогать подмосковным предприятиям устанавливать связи и кооперироваться со всей страной», — отметил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Евгений Подлипенский.

В рамках программы также провели сессию, во время которой участники смогли наладить деловые контакты.