Около 70 машин эвакуировали во дворах Подмосковья за месяц

За месяц инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья эвакуировали около 70 машин, которые были припаркованы возле контейнерных площадок. Чаще всего нарушителями оказывались владельцы KIA, LADA и Hyundai.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“ инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В списке эвакуированных автомобилей также оказались Skoda, Nissan, Ford, Mitsubishi и Toyota. При этом, больше всего машин забрали со дворов Ленинского округа.