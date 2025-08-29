Около 70 машин эвакуировали с улиц Подмосковья за август

Около 70 машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за нарушений правил парковки в августе. Они мешали проезду спецтехники во дворах.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, за этот период в Ленинском округе эвакуировали 16 машин, в Домодедове — 11. Эти округа стали лидерами по числу перемещенных авто за месяц.

Машины могут эвакуировать при стоянке в зоне запрещающих знаков. Всем нарушителям выписывают штрафы.

«В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“ инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства Владислав Мурашов.

Всего с января в Подмосковье эвакуировали более 550 машин.