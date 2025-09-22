Около 7 тысяч обращений от жителей Одинцова поступило за неделю в «Систему-112»

«Система-112» по Одинцовскому округу продолжает изучать статистику поступивших обращений. Недельный период с 15 по 21 сентября выдался насыщенным — поступило 7 тысяч заявок от жителей муниципалитета.

Большая часть обращений, а именно — 3 с половиной тысячи, касалась вызовов бригад скорой медицинской помощи. Полторы тысячи жителей обратились в полицию и ГИБДД. Линия пожарной охраны и МЧС зафиксировала 128 вызовов, а газовая служба в два раза больше — 330 вызовов.

Специалисты отмечают, что именно в этот осенний период значительно увеличивается количество происшествий с участием детей. Беда может подстерегать их повсюду: на дорогах, у водоемов, во дворе и даже дома. Родителям необходимо быть особенно бдительными в это время года.

Срочную помощь можно вызвать через мобильное приложение «112 МО» — его функционал также позволяет получать важные оповещения и даже следить за прогнозом погоды.