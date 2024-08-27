Около 7 тысяч человек осмотрели в передвижных комплексах НИКИ детства с января

Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства в течение всего года выезжает в разные города Подмосковья для консультирования. С января врачи осмотрели уже почти семь тысяч пациентов.

С начала года передвижной комплекс НИКИ детства совершил 91 выезд. Врачи осматривают и консультируют пациентов с патологиями, на месте делают анализы крови и мочи, УЗИ.

«Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти семь тысяч детей, из которых более 200 направили на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В работе выездных бригад участвуют врачи разных специальностей. Это невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики.

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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