Около 7 миллиардов рублей доплатили пенсионерам Подмосковья в 2024 году

Неработающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума получают ежемесячные доплаты в Подмосковье. На 2024 год прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен на уровне 15 735 рублей.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что региональная доплата к пенсии ежегодно увеличивается в зависимости от индексации прожиточного минимума. В этом году около 300 тысяч пенсионеров получили дополнительные выплаты, общая сумма которых превысила семь миллиардов рублей.

«В бюджете региона предусмотрено свыше 14 миллиардов рублей на эту меру поддержки», — отметила Людмила Болатаева.

Региональная социальная доплата устанавливается автоматически, без необходимости подачи заявлений, однако необходимо, чтобы пенсионер был зарегистрирован в Московской области.

Кроме того, неработающие пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста и проживающие в Подмосковье более 10 лет, могут получать ежемесячную доплату до 18 тысяч рублей. Однако для этого требуется, чтобы пенсионер жил один или состоял в семье с другими неработающими пенсионерами. В регионе насчитывается свыше 33 тысяч обладателей этой поддержки.

В Министерстве социального развития Подмосковья подчеркнули, что доплата до 18 тысяч рублей была введена год назад по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

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