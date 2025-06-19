Около 7 кубометров мусора собрали на пруду вблизи деревни Сгонники в Мытищах

В рамках партийного проекта «Чистая страна» на пруду у деревни Сгонники в Мытищах провели масштабный субботник. Там собрали порядка семи кубометров мусора, вырубили около 15 кубометров поросли.

Участие в мероприятии приняли председатель совета депутатов Андрей Гореликов, местный координатор проекта Алексей Лаптев, представители предприятия «Гагарин Урал завод» и активисты партии «Единая Россия». Во время субботника добровольцы очистили около одной трети пруда, тщательно обработав береговую линию, убрав мусор и освободив территорию от растительности. Большое количество отходов обнаружили под высокими зарослями — бутылки, банки и даже несколько шин, которые вредили экологическому состоянию водоема.

«Масштабные работы позволили вырубить около 15 кубометров поросли, а собранный мусор составил около семи кубометров. Все собранные отходы были сразу же вывезены для утилизации, что способствовало значительному улучшению экосостояния района и созданию приятной и чистой окружающей среды», — сказал Андрей Гореликов.