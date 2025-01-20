Около 650 юнармейцев приняли участие в областных соревнованиях в Мытищах

Соревновались 62 команды в мастерстве, которым должен обладать каждый боец. Им нужно было преодолеть полосу препятствий, собрать и разобрать автомат, одеть спецназовца. Участники также соперничали в знании биологической, химической и радиационной защиты.

Сборы длились два дня, один день в Мытищах, а второй — в Подольске. Они посвящены 80-летию Великой Победы. Это первое подобное мероприятие в Московской области. По словам руководителя команды юнкоров «Медиа-Ю» Маргариты Королевой, эти состязания должны подготовить юнармейцев к более важным соревнованиям «Белоснежные поля Подмосковья».

Ранее Мытищинское отделение детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» стало лучшим в Подмосковье.