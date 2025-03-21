Около 6400 старшеклассников выпустят школы Подольска в 2025 году

Обучение в образовательных учреждениях городского округа завершат почти 6 400 девятиклассников и одиннадцатиклассников. Сдача экзаменов начнется в мае.

Основной период государственной итоговой аттестации стартует через два месяца. Девятиклассники будут сдавать 21 мая иностранный язык, а одиннадцатиклассники приступят к экзаменам 23-го числа. Среди самых популярных предметов — обществознание, информатика, география и физика.

Допуск к ГИА девятиклассники получат по итогам собеседования, а одиннадцатиклассники — после успешного написания итогового сочинения или изложения. Для экзаменов подготовят 27 пунктов сдачи ОГЭ и 12 — ЕГЭ. Это меньше, чем в 2024 году, так как в ряде школ идет капитальный ремонт. Помимо стандартной подготовки экзаменационных пунктов, в Подольске внедряют новые технологии для усиленной защиты каналов передачи данных.

Выпускники в мае смогут посетить традиционную ярмарку вакансий, познакомиться с ведущими предприятиями округа и узнать о новых профессиях.

Глава городского округа Григорий Артамонов отметил, что в жизни каждого школьника экзамены являются важнейшим этапом, и его нужно пройти уверенно, спокойно и с достойными результатами. «Главное помнить, что даже если что-то не получилось с первого раза, всегда есть шанс пересдать. Это лишь одна из ступеней, и впереди еще много возможностей для успеха», — сказал руководитель муниципалитета.