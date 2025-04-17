Около 63 тысяч тонн йогуртов выпустили в Подмосковье за 2 месяца

За два месяца в Подмосковье произвели 62,7 тысячи тонн йогуртов. Это на 2,5 больше, чем за такой же период прошлого года. Регион занимает первое место в стране по выпуску такой продукции.

В Подмосковье производит около 72% от общего объема рынка йогуртов в ЦФО и более 47% — в России. Как отметили в региональном Минсельхозпроде, продукция отвечает разным запросам потребителей — в ассортименте можно найти продукты без сахара, безлактозные, с высоким содержанием белка и другие.

Подмосковье поставляет йогурты в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Армению и другие страны. Всего в прошлом году за рубеж поставили 5,6 тысячт тонн продукции.

В число крупнейших производителей входят «Озерецкий молочный комбинат» в Дмитрове, компания «Эрманн» в Раменском, «ЛАКТАЛИС ИСТРА» и другие.