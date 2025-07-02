Около 600 выпускников 11-х классов получили аттестаты в Воскресенске

Документы об образовании вручили 596 одиннадцатиклассникам и 1682 выпускникам девятых классов образовательных учреждений городского округа. Получение аттестата стало для юношей и девушек важным завершением большого этапа в жизни и началом пути к новым вершинам.

За годы учебы ребята не только накопили знания, но и одержали свои первые значимые победы, пережили множество радостных моментов и обрели верных друзей. Впереди у выпускников — поступления в колледжи и вузы, самостоятельная жизнь, полная вызовов и перспектив.

В 2025 году в Воскресенске 152 выпускника получили медали «За особые успехи в учении», из них 73 — золотые и 79 — серебряные. Восемь медалистов набрали максимальный балл на Едином государственном экзамене.

Ранее выпускников поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В этом году более 100 тысяч девятиклассников и 35 тысяч одиннадцатиклассников завершили обучение и готовятся к новым этапам — поступлению в колледжи и вузы, выбору профессии, самостоятельной жизни.