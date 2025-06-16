Около 600 питомцев чипировали в мобильных ветеринарных пунктах Подмосковья в мае

В Подмосковье хозяева домашних животных могут зарегистрировать, вакцинировать и чипировать своих любимцев прямо на прогулке, посетив мобильный ветеринарный пункт. Для этого понадобится ветеринарный паспорт и личный паспорт владельца. Микрочипы в мае установили порядка 600 питомцам, сообщили в Минсельхозпроде региона.

Установка пластины необходима для регистрации, введение оплачивает хозяин отдельно. Чип содержит код, который числится в системе. Например, при потере своего «пушистого друга», просто отсканировав чип, можно определить хозяина и быстро с ним связаться.

В ведомстве добавили, что всего в прошлом месяцев в мобильных пунктах поставили на учет в региональный реестр свыше 700 животных. Вакцинировали тоже порядка 700.

Акция будет продолжаться все лето. График дежурства ветеринаров в парках можно найти на сайте.

Минсельхозпрод Подмосковья напомнил, что в регионе действует обязательная регистрация собак. Щенков необходимо ставить на учет в течение 14 дней по достижении трех месяцев, взрослых собак тоже, если их не регистрировали ранее. Других домашних питомцев хозяева могут оформить по желанию.