Около 600 пар зарегистрировали брак 8 августа в Подмосковье

Около 600 пар поженились в Подмосковье в красивую дату 08.08.2024. Такие даты пользуются большим спросом, несмотря на будний день, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Парки Подмосковья выбрали почти 30 пар. Важно отметить, что в регионе можно выбрать для регистрации брака абсолютно любую площадку — от стильной вечеринки до семейного торжества в частном доме, например», — прокомментировала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Также ожидается, что многие захотят связать себя узами брака 24 августа — в зеркальную дату. Напомним, пары могут организовать регистрацию брака на свежем воздухе, пока позволяют погодные условия. Площадку можно выбрать на портале.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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