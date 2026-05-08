Около 600 компаний Подмосковья внесут в реестр малых технологических компаний

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области проанализировало деятельность подмосковных МСП и выявило около 600 компаний, которые могут претендовать на включение в реестр МТК Минэкономразвития РФ.

«Сегодня официально статус МТК имеют свыше 270 подмосковных предприятий. Еще 597 имеют потенциал для включения в соответствующий реестр Минэкономразвития РФ», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Включение в реестр МТК Минэкономразвития РФ открывает компаниям доступ к федеральной поддержке, дает преимущества на конкурсных отборах и позволяет получить ряд других льгот и услуг.

По словам зампреда Зиновьевой, статус МТК предоставляет дополнительные возможности для развития малого технологического сектора. Поэтому с каждой перспективной компанией специалисты подмосковного Мининвеста будут работать индивидуально.

На данный момент Московская область занимает третье место в России по количеству малых технологических компаний, включенных в реестр Минэкономразвития РФ.