Около 600 человек стали донорами крови в Балашихе с начала года | 360°

25 апреля 2024, 14:44
Около 600 человек стали донорами крови в Балашихе с начала года
Банк крови областного онкодиспарнсера в Балашихе с начала года пополнили 560 доноров. Переливание крови необходимо пациентам, которые находятся на лечении.
Компоненты требуются после операций, а также пациентам со злокачественными заболеваниями крови.
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«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут. Каждый донор сдает 450 миллилитров крови. Затем она делится на три компонента — эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один донор может помочь сразу нескольким пациентам», — рассказал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.
Отделение переливания крови Московского областного онкологического диспансера работает с 1966 года.
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