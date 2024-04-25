Около 600 человек стали донорами крови в Балашихе с начала года | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 14:44 Около 600 человек стали донорами крови в Балашихе с начала года Unsplash

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Банк крови областного онкодиспарнсера в Балашихе с начала года пополнили 560 доноров. Переливание крови необходимо пациентам, которые находятся на лечении.

Компоненты требуются после операций, а также пациентам со злокачественными заболеваниями крови.

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«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут. Каждый донор сдает 450 миллилитров крови. Затем она делится на три компонента — эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один донор может помочь сразу нескольким пациентам», — рассказал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.

Отделение переливания крови Московского областного онкологического диспансера работает с 1966 года.

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