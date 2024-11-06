Около 60 врачей пополнят штат больницы Ногинска до конца года
Первые врачи, которые обучались по целевому направлению, вернулись в структурные подразделения Ногинской больницы. С 2019 года в Богородском округе действует программа социальной стипендии для будущих врачей. До конца года планируется привлечь 60 человек.
Социальная поддержка врачей с целью привлечения новых специалистов — одно из важнейших и приоритетных направлений деятельности администрации Богородского округа. Для решения вопроса кадрового дефицита начиная с 2019 года действуют различные меры социальной поддержки из средств местного бюджета. Одной из них является ежемесячная выплата социальной стипендии и компенсации транспортных расходов к месту учебы студентам и специалистам, получающим послевузовское профессиональное обучение по целевым направлениям Ногинской больницы.
Размер стипендии составляет три тысячи рублей, компенсация транспортных расходов — в пределах двух тысяч рублей. Выплата предоставляется ежемесячно в течение учебного года. Стипендию и компенсацию проезда получили в 2019 году — 49 человек, в 2020 году — 60 человек, в 2021 году — 73 человек, в 2022 году — 69 человек, в прошлом году — 78 человек. В этом году — 77 получателей социальной поддержки.
Первые врачи, которые обучались по целевому направлению, уже работают в Ногинской больнице. Речь идет о новом рентгенологе Ксении Землянухиной, неврологе Ирине Комаровой. Три стоматолога — Екатерина Савинова, Анастасия Большакова, Валерия Лихачева — также пополнили ряды молодых специалистов.
Для привлечения специалистов в Богородском округе активно реализуются также федеральные и региональные программы: «Земский доктор», «Земский фельдшер», программы «Приведи друга», «Социальная ипотека» и компенсация аренды съемного жилья. Помимо региональных мер поддержки, есть дополнительные, муниципальные — это единовременная выплата при трудоустройстве в размере 100 тысяч рублей, а также ежемесячная материальная помощь в течение трех лет с момента трудоустройства в размере десяти тысяч рублей. Всего в этом году благодаря всем оказываемым мерам в Богородский округ привлечены 43 врача-специалиста. До конца года в структурные подразделения Ногинской больницы планируется привлечь 60 врачей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новую поликлинику на 2-й Глуховской улице в Ногинске откроют в 2026 году. Медучреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, будет оснащено современным оборудованием и обслуживать более 43 тысяч пациентов, в том числе 10 500 детей.
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