Около 60 врачей пополнят штат больницы Ногинска до конца года

Первые врачи, которые обучались по целевому направлению, вернулись в структурные подразделения Ногинской больницы. С 2019 года в Богородском округе действует программа социальной стипендии для будущих врачей. До конца года планируется привлечь 60 человек.

Социальная поддержка врачей с целью привлечения новых специалистов — одно из важнейших и приоритетных направлений деятельности администрации Богородского округа. Для решения вопроса кадрового дефицита начиная с 2019 года действуют различные меры социальной поддержки из средств местного бюджета. Одной из них является ежемесячная выплата социальной стипендии и компенсации транспортных расходов к месту учебы студентам и специалистам, получающим послевузовское профессиональное обучение по целевым направлениям Ногинской больницы.

Размер стипендии составляет три тысячи рублей, компенсация транспортных расходов — в пределах двух тысяч рублей. Выплата предоставляется ежемесячно в течение учебного года. Стипендию и компенсацию проезда получили в 2019 году — 49 человек, в 2020 году — 60 человек, в 2021 году — 73 человек, в 2022 году — 69 человек, в прошлом году — 78 человек. В этом году — 77 получателей социальной поддержки.