Около 60 тысяч пациентов старше 18 лет прошли диспансеризацию в Люберцах с января

В поликлиниках Люберецкой больницы с января обследовали около 60 тысяч жителей округа старше 18 лет. Это почти половина от запланированного годового объема.

Как пояснила заведующая поликлиникой № 6 Ольга Рыбалко, для удобства работающих жителей режим приема скорректирован: теперь пройти профилактический осмотр можно с 08:00 до 20:00. Это особенно актуально для тех, кому сложно отпрашиваться с работы в дневные часы.

По итогам скрининга у 30% обследованных выявлены сердечно-сосудистые патологии, столько же человек имеют избыточную массу тела, у 10% диагностировано ожирение. Также зафиксировано 93 случая подозрения на онкологические заболевания, из которых 17 уже подтвердились.

Первый этап диспансеризации включает анкетирование, ЭКГ, измерение антропометрических данных и внутриглазного давления, анализы крови, флюорографию. Для женщин предусмотрен гинекологический осмотр, а пациенткам старше 40 лет — маммография. При выявлении отклонений пациентов направляют на второй, углубленный этап обследований.

Рыбалко подчеркнула, что многие недооценивают важность регулярной диспансеризации, однако болезни, обнаруженные на ранних стадиях, лечатся гораздо эффективнее.

Проходить обследование рекомендуется раз в год. Записаться можно через регистратуру, инфомат, порталы «Госуслуги», «Добродел», региональную систему «Мосрег» или чат-бота «Денис» в «Макс». Режим работы поликлиник делает профилактику доступной даже для самых занятых пациентов.