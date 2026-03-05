Около 6 тысяч учителей Подмосковья пройдут курс по работе с ИИ в этом году

Минобразования Подмосковья и «Яндекс Образование» запустят программу повышения квалификации для учителей. Курс поможет снизить рутинную нагрузку, распознавать списывание и работать со школьниками, которые освоили нейросети.

Как рассказали в министерстве, в этом году курс пройдут около шести тысяч учителей. Он не требует предварительного опыта работы с нейросетями, все навыки педагоги освоят в процессе.

В программу войдут: создание проверочных заданий и интерактивных материалов с помощью ИИ, выстраивание обратной связи с учениками, распознавание списывания.

«ИИ — это уже не опция, а фундаментальный навык педагога XXI века. Важно не просто „внедрять“ технологии в уроки, а делать их органичной частью образовательной среды. Это требует понимания принципов работы нейросетей и знаний, где именно они могут усилить педагогический результат. Именно поэтому важно учиться у экспертов», — отметил учитель информатики школы «Лидер» в Химках Илья Лонкин.

Онлайн-курс рассчитан на 36 часов. Он состоит из серии вебинаров и уроков для самостоятельной работы. Задания легко адаптировать под свой класс и использовать сразу. Обучение начнется 24 марта, а по завершении педагогам вручат удостоверения о повышении квалификации.

«Мы в Яндексе системно работаем над тем, чтобы качественное образование было доступным, и ИИ-инструменты здесь могут принести заметную пользу, прежде всего сняв с учителя часть рутины. Тогда у педагога появится больше времени на работу со школьниками и персональный подход к ученикам, новые форматы обучения и живое общение в классе», — отметила директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

Программа охватит 15 тысяч учителей Московского региона и Свердловской области.