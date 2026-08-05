Около 6 тысяч многодетных семей получили поддержку в Люберцах
В городском округе Люберцы проживает почти 6 тысяч многодетных семей, и для каждой доступны федеральные, региональные и муниципальные льготы. Причем большинство из них теперь можно оформить, буквально не вставая с дивана — через портал Госуслуг.
В доме Негиных всегда шумно, многолюдно и очень тепло. Семья из Люберец — настоящий рекордсмен по счастью. В прошлом году они стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Отец Святослав — военнослужащий, майор, мать Мария — учитель физкультуры в школе. А вместе они воспитывают четырех сыновей и очаровательную дочку-певицу.
Старший сын Семен занимается гимнастикой и входит в сборную Московской области, его братья танцуют и играют на гитаре. Спортивные секции, творческие кружки и школьные сборы — для большой семьи это серьезная статья расходов. Но родители отмечают, что государство помогает. При рождении третьего ребенка семья получила участок, на котором будет строиться их будущий большой дом.
В городском округе Люберцы продолжается реализация мер поддержки семей с детьми, предусмотренных Народной программой партии «Единая Россия». Как отмечают в администрации округа, за последние пять лет финансирование поддержки семей в области выросло почти в четыре раза. Только в Люберцах через МФЦ доступна 441 услуга, и более 78% из них уже переведены в цифровые. Но, конечно, главная ценность — это не льготы, а возможность растить детей в гармонии.
Большая семья — это не только заботы, это бесконечный источник любви, движения и радости. В м округе созданы все условия, чтобы таких счастливых историй становилось больше.