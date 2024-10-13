Около 6 тысяч квадратных метров жилья расселят в Люберцах до 2027 года

В Люберцах до 2027 года расселят порядка шести тысяч квадратных метров аварийного жилья. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Он уточнил, что расселению подлежат семь многоквартирных домов: поселок Калинина, дома № 11, № 14, № 15 и № 16; поселок Малаховка, улица Малаховская, дом № 10; поселок Октябрьский, улица Лесная, дом № 6 и улица Фабричная, дом № 6.

«В текущем году городской округ впервые за долгое время получил поддержку от Московской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2026 году в размере 767 миллионов рублей с учетом софинансирования из средств муниципального бюджета. За счет данных средств возможно будет расселить порядка шести тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сроки расселения в соответствии с государственной программой — до конца 2027 года. В данный перечень входят дома, признанные аварийными до апреля 2024 года, по которым отсутствуют инвестиционные соглашения», — отметил Волков.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации жители аварийных домов вправе обратиться в управление жилищной политики, чтобы им предоставили квартиру из маневренного фонда. Организация располагается в доме № 1 на Смирновской улице в Люберцах. Режим приема: понедельник с 9:30 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00. Также можно позвонить по телефонам: 8 (495) 503-15-18 и 8 (495) 503-24-79.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас Московская область входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.

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