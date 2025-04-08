Новый образовательный проект для бойцов СВО запустили в Подмосковье этой весной. Он даст возможность военнослужащим построить карьеру на государственной и муниципальной службе, рассказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным.
Проект «Герои Подмосковья» стал продолжением «Времени героев». Его выпускники уже активно работают в органах государственной и муниципальной власти.
«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка шести тысяч ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.