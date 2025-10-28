Около 6 млрд рублей направят на создание промышленных боксов в Подольске

Компания «Юпитер», входящая в состав ГК DCL-GROUP, стала новым резидентом индустриального парка «Южный» в Подольске. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Инвестиции в проект компании „Юпитер“ оцениваются в шесть миллиардов рублей. Проект будет реализован на земельном участке площадью 17 гектаров, а общая площадь объекта составит свыше 100 тысяч квадратных метров. Суммарно компании, которые начнут работать на создаваемой площадке, создадут не менее 700 рабочих мест», — уточнила Зиновьева.

Инвестиционный проект компании подразумевает строительство 71 автономного блока площадью по 1,5 тысячи квадратных метров каждый в современном формате «Лайт Индастриал». Он набирает популярность среди предприятий малого и среднего бизнеса. Такие помещения подходят для небольшого производства, логистики, пищевого сектора, сборки комплектующих и пунктов выдачи заказов. Главное преимущество этого типа недвижимости в том, что полностью готовые производственные боксы позволяют запустить работу нового предприятия всего за полгода, тогда как обычно на это требуется до двух лет.