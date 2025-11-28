Около 55 тысяч квадратных метров улиц обработали от гололеда в Истре

В последнее время в Истре установилась неустойчивая погода, днем держатся плюсовые температуры, а ночью — минусовые. Это приводит к гололеду, поэтому коммунальные службы округа работают в усиленном режиме.

Работы выполняются в соответствии с четким, заранее утвержденным планом. В первую очередь внимание уделяется социально значимым объектам — пешеходным подходам к школам, поликлиникам и магазинам. После завершения работ на этих участках техника перемещается на остальные улицы.

Каждый день для расчистки улиц и борьбы с гололедом задействуют десятки рабочих и 21 единицу спецтехники, в том числе восемь пескоразбрасывателей и 13 подметально‑уборочных машин.

Благодаря скоординированным действиям удается обрабатывать до 40 тысяч квадратных метров противогололедными материалами. А там, где не проехать технике, работают сотрудники с лопатами: они вручную расчищают дополнительно 15 тысяч квадратных метров дорог. Отметим, что работы проводятся на территории всего округа.