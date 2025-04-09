Около 500 участников вышли на весенний субботник в Павлово-Посадском округе

Жители Павлово-Посадского городского округа традиционно принимают участие в весенних субботниках по благоустройству и озеленению территории. В этом году на уборку вышли 500 человек.

В субботнике приняли участие работники дома культуры, представители администрации округа, волонтеры, депутаты и неравнодушные жители.

Во время уборки горожане собрали сухие ветки, мусор и прошлогоднюю листву. Глава городского округа Денис Семенов поблагодарил всех, кто трудился на благо родного муниципалитета.

«Давайте беречь чистоту не только в дни субботников, но и в повседневной жизни. Помните, что каждый из нас может внести свой вклад в создание уюта в городском округе», — сказал Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.