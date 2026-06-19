Около 500 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Подмосковья

В Подмосковье открылись 130 загородных лагерей. По бесплатным путевкам туда отправились дети из семей с низкими доходами и участников СВО. Всего в этом сезоне в лагерях отдохнут около 500 тысяч ребят.

По бесплатным путевкам в первую смену в лагерях уже отдохнули около 1,5 тысячи детей.

Ребята из семей с низкими доходами традиционно отправились к морю. Заезжать они начали еще 26 мая. Всего в приморском лагере организуют четыре смены по три недели.

Для тех, кто предпочитает отдых рядом с домом 1 июня начали работу пришкольные лагеря дневного пребывания. Всего в регионе организуют около тысячи таких площадок, где дети смогут находиться под присмотром педагогов и участвовать в развивающих программах.

Важное нововведение – в этом году подмосковные вожатые получат дополнительную выплату в размере 70 тысяч рублей.