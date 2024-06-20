Свыше 480 пар поженятся в Подмосковье в канун Дня семьи, любви и верности. Большинство из них выбрало место для свадьбы в парках и загородных отелях.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, молодожены чаще всего выбирают для свадьбы красивые или праздничные даты.

«В преддверии праздника, а именно 7 июля, в 23 парках Подмосковья мы будем поздравлять семейные пары с праздником и дарить ромашки», — добавила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Основной площадкой праздника станет усадьба в Архангельском. Там соберутся более 100 пар сов сего региона. Для гостей подготовят праздничный концерт, экскурсии и фотосессию.

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