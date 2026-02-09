Около 500 масленичных программ проведут в библиотеках Подмосковья

Почти 400 библиотек по всему Подмосковью подготовили для жителей региона насыщенную праздничную программу на Масленицу. С 16 по 22 февраля они проведут примерно 500 различных мероприятий, в которых примут участие около 13 тысяч человек.

Гостей праздника ждут веселые конкурсы, народные игры, праздничные концерты и творческие мастер-классы. Многие библиотеки организуют уличные гуляния, которые позволят детям и взрослым глубже познакомиться с традициями праздника.

Каждая библиотека готовит особую программу. Центральная библиотека в Химках покажет спектакль под названием «Масленица пришла». А в Истринской библиотеке имени Чехова можно будет послушать концерт фольклорного ансамбля «Дарна».

В Жуковском библиотеки объединят творческие встречи, увлекательные квизы, мастер-классы и даже кинопоказы. Люберецкая Библиотека современной поэзии приглашает гостей на свою «Библиомасленицу».

Центральная библиотека в Солнечногорске имени Виктора Гаврилина организует встречу «Традиции нашей страны. Масленица» в рамках большого просветительского проекта «Мы живем в России».

А Клементьевская библиотека в Сергиевом Посаде зовет всех на фольклорную программу с ярким названием «Гуляй, народ, Масленица у ворот!».

Узнать больше о библиотеках области и их событиях можно на специальном информационном портале «Библиотеки Подмосковья», а также в популярном приложении «МОе Подмосковье».