Около 500 доноров посетили подмосковный центр крови в праздничные дни

Около 500 человек посетили Московский областной центр крови, его обособленные подразделения, а также выездную донорскую акцию в новогодние праздники. Об этом сообщили в Минздраве региона.
«Благодаря нашим совместным усилиям ежегодно терапию получают десятки тысяч людей — это бесценный вклад в здоровье нашего общества, акт бесконечной доброты доноров, возможность радоваться жизни для пациентов, которым нужна наша помощь», — отметила начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.
Напомним, стать донорами могут граждане России старше 18 лет. Чтобы сдать кровь и ее компоненты, необходимо предварительно пройти обследования.
Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 44 млн поездок в декабре
«Увлекался мотоциклами». Курского поджигателя школы назвали спокойным и стеснительным
Минжилполитики Подмосковья напомнило о новых пошлинах за кадастровый учет
Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину
Почти 13 тыс. женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте