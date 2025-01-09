Около 500 доноров посетили подмосковный центр крови в праздничные дни

Около 500 человек посетили Московский областной центр крови, его обособленные подразделения, а также выездную донорскую акцию в новогодние праздники. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Благодаря нашим совместным усилиям ежегодно терапию получают десятки тысяч людей — это бесценный вклад в здоровье нашего общества, акт бесконечной доброты доноров, возможность радоваться жизни для пациентов, которым нужна наша помощь», — отметила начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Напомним, стать донорами могут граждане России старше 18 лет. Чтобы сдать кровь и ее компоненты, необходимо предварительно пройти обследования.