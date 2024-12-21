Около 500 человек посетили областной праздник «Зимние рекорды» в Подольске

Спортивный праздник «Зимние рекорды» провели в двух парках городского округа Подольск. На мероприятии побывали около 500 горожан. Жители увидели показательные выступления спортсменов, приняли участие в мастер-классах и зарядке, а также посетили ярмарку.

В парке имени Виктора Талалихина перед гостями праздника выступили фигуристы спортивной школы Олимпийского резерва «Витязь». Гости мероприятия увидели также мастер-класс по хоккею от подольских «Витязей». Все желающие приняли участие в спортивной зарядке под руководством группы «Радость движения».

Организаторы спортивного праздника подготовили для горожан выставку «Олимпийские чемпионы». А в новой фотобудке гости праздника смогли запечатлеть на память самые яркие события праздника. Установка оснащена современным оборудованием, благодаря этому снимки получаются яркими и качественными. Также в фотобудке можно распечатать уже готовые фото из галереи телефона.

Для самых маленьких в парке имени Виктора Талалихина организовали мастер-класс по карате и спортивную интерактивную программу. Также юных гостей мероприятия научили делать медальки из бумаги. А все желающие смогли посетить праздничную ярмарку.

Отметим, что общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в 80 парках Подмосковья.