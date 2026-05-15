Около 50 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку в Подмосковье

Около 50 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку в Серпухове. Экологическую акцию провели сотрудники предприятий вместе со специалистами под контролем Росрыболовства.

Причиной сокращения популяции рыб могут становиться бесконтрольный вылов, деятельность промышленных предприятий и строительство объектов в водоохранной зоне.

Перед выпуском специалисты подготовили мальков к новым условиям. Воду в цистернах постепенно выравнивали по температуре с речной, поскольку для выпуска стерляди она должна быть не ниже плюс 10 градусов. Также учитывались глубина и чистота воды.

«Как организация с мощной экологической повесткой, мы принимаем участие в различных экологических мероприятиях. Мы решили принять участие в зарыблении бассейна с целью поддержания популяции осетровых пород и улучшения общей экологической обстановки в реках Подмосковья», — сказал генеральный директор ООО «БИОЭН НЕФТЕПРОДУКТ» Денис Фандей.

В Московско-Окском территориальном управлении Росрыболовства пояснили, что такие мероприятия часто становятся компенсацией за воздействие на водные биоресурсы при хозяйственной деятельности вблизи рек. Организаторы акции заявили, что планируют сделать выпуск рыбы ежегодной экологической традицией.

