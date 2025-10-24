Более 138 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку в Серпухове

После капремонта моста в Серпухове дорожники выпустили в реку Оку более 138 тысяч мальков стерляди. Мероприятие направлено на восстановление биоресурсов и сохранение популяции рыб, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Восстановление водной экосистемы проводило ФКУ «Центравтомагистраль» совместно с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. В водоем выпускали молодь средним весом 2,5 грамма. Ее доставили в контейнерах с кислородом, а пересаживали с помощью специального рукава.

Экологическое сопровождение помогло снизить влияние дорожных работ на биоресурсы одной из крупных рек центральной части России.

В Минтрансе региона напомнили, что ремонт моста ведется с 2023 года. Объект не соответствовал требованиям и был демонтирован. На его месте фактически возвели новое сооружение с тремя полосами движения вместо двух.

Сейчас рабочие укладывают на мосту асфальт. Открыть движение планируют до конца 2025 года.