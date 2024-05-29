Около 50 тысяч человек побывали в парке имени Калинина в Королеве за неделю

Министерство благоустройства Московской области сообщило, что с 20 по 26 мая в парке имени Калинина в Королеве побывали около 50 тысяч человек. Природная зона отдыха находится в центре города.

Благоустройство парка началось в 2016 году. Тогда там проложили пешеходные дорожки, установили парковые скамейки, уличное освещение, а также провели электромонтажные работы. В 2020 году в парке появилось дополнительное уличное освещение и зоны с боксерскими стойками.

Кроме того, в парке установили уникальный многофункциональный фонтан — он оснащен статической и шоу-системой с изменением высоты струй и цветов подсветки.

Все работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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