Около 50 производителей детских товаров получили господдержку в Подмосковье

В Москве 14–16 апреля пройдет XV Конгресс индустрии детских товаров. На пресс-конференции в ТАСС в преддверии мероприятия обсудили развитие этой сферы в Подмосковье и других регионах России.

Сейчас в Московской области действуют свыше 150 предприятий, которые выпускают продукцию для детей, в том числе питание, игрушки, одежду и средства гигиены. Многие компании участвуют в работе по имортозамещению.

«Для таких производителей у нас предусмотрен ряд мер поддержки: субсидии, налоговые льготы, льготные займы. Каждое третье предприятие Подмосковья, занятое в индустрии, получило господдержку», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также напомнила, что производители детских товаров в регионе могут получить льготный заем Фонда развития промышленности на 7 лет под 1% годовых на сумму до 150 миллионов рублей.