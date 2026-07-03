Около 50 новых деревьев посадят в Наро-Фоминске

Очередной этап благоустройства завершается в Наро-Фоминске. Его важной частью стало озеленение общественных пространств — в городе высадят 47 новых деревьев.

Перед посадкой на улице Калинина специалисты подготовили территорию, удалив аварийные деревья. На остальных участках работы выполнили с соблюдением всех агротехнических требований. Для озеленения выбрали породы, которые хорошо адаптированы к климатическим условиям Подмосковья, отличаются долговечностью и устойчивостью.

25 мелколистных лип посадили на участке от магазина «Терем» до бизнес-центра «Мари» на улице Маршала Жукова, на этой же улице будут расти три саженца сливы. Центральные улицы Калинина и Ленина украсят 19 лип.

Новые деревья не только сделают город красивее, но и улучшат экологическую обстановку, создадут дополнительную тень в жаркие дни и сформируют комфортную городскую среду.