Около 50 человек приняли участие в субботнике у новый школы в Пушкино

Глава Пушкинского принял участие в субботнике возле новой школы в микрорайоне Заветы Ильича. Порядка 50 человек присоединились к мероприятию и очистили территорию образовательного комплекса № 2 на 550 мест.

В субботнике приняли участие жители города, педагоги и сотрудники администрации. Они убрали мусор и сухие ветки.

Очистку территории организовали по просьбе жителей, которые обратились к главе Максиму Красноцветову на одной из встреч. Он пообещал посодействовать.

«Мы очень рады, что наш микрорайон стал чище и красивее. Спасибо всем, кто принял участие в субботнике. Мы вместе сделали наш дом лучше!», — поделилась впечатлениями жительница Пушкинского Нина Артемьева.

Участники субботника привели в порядок не только территорию новой школы, но и небольшой участок леса, который располагается рядом с образовательным комплексом № 2.

«В мероприятии приняли участие порядка 50 человек. Важно, чтобы наши дети видели чистоту и также сами соблюдали порядок. Благодарю всех за труд», — поделился глава Пушкинского Максим Красноцветов.

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