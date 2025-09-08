Около 5 тысяч зрителей посетили световое шоу фонтанов в Ленинском округе

Масштабное мероприятие стало завершением празднования Дня города Видное и Дня рождения Ленинского городского округа. На берегу Тимоховского пруда собралось более 5 тысяч жителей и гостей округа.

В концерте «Сердце города бьется музыкой» приняли участие творческие коллективы, исполнившие для зрителей популярные и всеми любимые песни. Кульминацией праздника стало яркое и зрелищное шоу фонтанов.

Световые и водные инсталляции на пруду рассказали об истории Видного и о людях, которые внесли неоценимый вклад в его развитие. Воздушная гимнастка под музыкальные композиции выполняла зрелищные трюки на огромном шаре, парившем над водой. Зрители признались, что давно не видели в округе таких масштабных представлений и получили море эмоций.

«Праздник закончился, но я уверен, что в сердцах наших жителей надолго останется тепло и радость от совместно пережитых моментов. Уверен, что 61-й год принесет Видному новые достижения и успехи, которые мы обязательно отметим вместе», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.